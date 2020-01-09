09 Ocak 2020, Perşembe

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Beşiktaş'ın Antalya kampı

Beşiktaş devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
09.01.2020

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

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