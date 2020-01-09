09 Ocak 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta sabah idmanında çift kale maç esnasında sakatlanan Adem Ljajic, antrenmanı yarıda bıraktı.
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Sırp futbolcunun ayağını burktuğu ve yapılacak tetkikler sonrası durumunun netlik kazanacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
09.01.2020
Beşiktaş'ta sabah idmanında çift kale maç esnasında sakatlanan Adem Ljajic, antrenmanı yarıda bıraktı.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, kampın 6'ncı gününe tatsız başladı. Çift kale maç sırasında rakibi ile mücadele ederken geri gitmeye çalışan Sırp orta saha Ljajic, bir anda ters basarak acı içinde kendini yere bıraktı. Hemen doktorların müdahale ettiği sakatlık sonrası bir süre kendine gelmeye çalışan Ljajic, hafif bir düzelme sonrasında antrenmanı yarıda bırakarak otele döndü.
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