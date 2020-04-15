15 Nisan 2020, Çarşamba

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Beşiktaş oyunculara açık kapı bıraktı

Beşiktaş Kulübü, ekonomik önlem paketi kapsamında çizgiyi çekti. Yerli-yabancı futbolcularla yıllık ücretleri düşürmek için görüşme yapan yönetim, ayrılmak isteyenlere kolaylık sağlayacak.
15.04.2020
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