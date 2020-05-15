15 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş kaleci transferini beklemeye aldı

Beşiktaş yeni sezon için kaleci transferine öncelik veriyordu ancak teknik direktör Sergen Yalçın acele edilmemesini istedi. Yönetimin kaleci transferi için Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile görüştüğü ileri sürülmüştü.
15.05.2020
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