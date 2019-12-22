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Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.
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Beşiktaş kafilesi stada hareket etti
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kafile, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru hareket etti.
22.12.2019
Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkış yapan Beşiktaş kafilesini yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde tesislerden çıkış yapan takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gitti.
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