01 Mart 2019, Cuma
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KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL KAFİLEDE BULUNMUYOR
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Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye gitti
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş Kayseri'ye gitti.
01.03.2019
KAGAWA VE GÖKHAN GÖNÜL KAFİLEDE BULUNMUYOR
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.
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