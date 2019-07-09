Beşiktaş için Walace iddiası
Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Medel'in takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Alman basınından Walace iddiası geldi.
Bild Gazetesi, Hannover 96'nın ön liberosu Walace için Beşiktaş'ın 6 milyon Euro önerdiğini yazdı. Gazetede yer alan özel habere göre siyah-beyazlılar küme düşen Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlerine başladı.
Deportivo Alaves ve Dinamo Moskova'nın da Walace ile ilgilendiği belirtilen haberde pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
2016 yılında Brezilya Milli Takımı'yla olimpiyat şampiyonu olan Walace'ın 1 yıl sonra Hannover 96'ya transfer olduğu hatırlatılan haberde, "Küme düşen Hannover 96'nın gelirleri azaldı. Yeşil siyahlı ekip mali disiplini sağlamak için yıldız oyuncusunu satmak ve problemleri hafifletmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.
Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Walace geçtiğimiz sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Hamburg'tan Hannover 96'ya transfer olmuştu.
Geçen sezon Bundesliga'da 26 maç oynayan Brezilyalı oyuncu 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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