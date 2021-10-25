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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yalçın derbide değişikliğe gidiyor! "Savunmasını beğenmedi"

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş'ın savunmasında kimlerin oynayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunmada değişikliğe gidebileceğini söyledi. Şahinoğlu, "Galatasaray derbisinde Sergen hoca Umut Meraş'ı, Rıdvan Yılmaz'a karşı tercih edebilir çünkü Rıdvan'ın Başakşehir maçı performansı Sergen Yalçın tarafından beğenilmedi. Morutan'a karşı savunması daha iyi olduğu düşünülerek tercih edilebilir Umut Meraş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.10.2021
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