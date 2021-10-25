25 Ekim 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yalçın derbide değişikliğe gidiyor! "Savunmasını beğenmedi"
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş'ın savunmasında kimlerin oynayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunmada değişikliğe gidebileceğini söyledi. Şahinoğlu, "Galatasaray derbisinde Sergen hoca Umut Meraş'ı, Rıdvan Yılmaz'a karşı tercih edebilir çünkü Rıdvan'ın Başakşehir maçı performansı Sergen Yalçın tarafından beğenilmedi. Morutan'a karşı savunması daha iyi olduğu düşünülerek tercih edilebilir Umut Meraş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu ilk yarıyı yorumladı! "Alanya'ya karşı Mesut Özil..."
- Mehmet Özcan: ''Galatasaray Derbide Beraberlik Alırsa Kötü Sonuç Olmaz'' A Spor / Spor Ajansı
- 12. Cumhuriyet Koşusunun startı verildi
- Hayri Beşer: ''Siopis Panzehir Gibi Oyuncu'' A Spor / Son Sayfa/ 23.10.2021
- Ali Koç: "Bence Bu Kadro Şampiyonluk İçin Yeterlidir!" (Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor) / 24.10.2021
- Yalçın derbide değişikliğe gidiyor! "Savunmasını beğenmedi"
- Fenerbahçe savunmada Kim'siz ne yapacak? "İlk 15 dakikada..."
- Zeki Uzundurukan: ''Trabzonspor'u Yenip Tarihe Geçmek İsteyen Takımlar Var'' A Spor / Son Sayfa
- Çimento erken tuttu! "Galatasaray'da bu sistem..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...