Beşiktaş haberleri: Serdar Saatçı'ya büyük övgü! "Kriz ortamının kazananı oldu"

Beşiktaş, sakatlıkların çok olduğu dönemde savunmaya büyük bir dengesizlik yaşadı ve 4 haftada kalesinde 8 gol gördü. Siyah-beyazlıların son durumunu A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş o süreci sancılı geçirdi. Bu kriz ortamı Serdar Saatçı'nın daha çok forma giymesini sağlayacak gibi gözüküyor. Vida'yla olan uyumu gayet iyi. Serdar Saatçı ve Vida ikilisi çok iyi bir uyum yakaladı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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