BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'yi o sözlerle savundu! "Milyonda 1 ihtimal..."
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir'in ilk yarı sonunda bulduğu golde siyah beyazlı ekip Welinton'un sakatlığından dolayı sahada 10 kişi kalmıştı. 20 saniyelik sekans içerisinde Beşiktaş, kalesinde golü gördü. Teknik direktör Önder Karaveli bu pozisyonda değişikliğe gitmediği için birçok isim tarafından eleştirdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen bu sözlerle Karaveli'yi savundu. Tüzemen, "Önder hocanın bu takıma ciddi katkısı oldu. Gençler süre alıyor. 20 saniye kala oyuncu değiştirmedi diye tepki gösterenler geçsin bunu. Milyonda 1 ihtimal ile olacak bir olay gerçekleşti. Ayrıca Önder hoca Atiba'yı gönderdiğini söyledi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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