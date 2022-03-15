BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'nin biletini kesti! "Dönemi sona erdi"
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman mağlubiyetten sonra teknik direktör Önder Karaveli'yi eleştirdi. Karaman, "Galatasaraylı oyuncuların kafalarında Barcelona maçı varken, bu kadar yorgun ve bu kadar ciddi efor harcamasına rağmen Beşiktaş'ın bu kadar oyun üstünlüğü rakibe vermesi benim için Önder Karaveli döneminin sona ermesi anlamına geliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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