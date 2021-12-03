BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! "Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'ı görevden alacak gücü yok"

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ta son dönemde Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi arasında geçen gündeme dair konuşan Uluç, "Maçın ardından basın toplantısında kullandığı her cümle istifa sinyalı olan Sergen Yalçın, başkana "Ben istifa etmiyorum" diyerek konuşmaya başladı. Konuşma böyle başlayınca da Ahmet Nur Çebi'nin Yalçın'ı görevden alacak gücü sıfır" ifadelerini kullandı.

ABONE OL