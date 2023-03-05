BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan o isme: Çok lazım bir oyuncu!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'tan ayrılan Josef de souza hakkında konuştu. Toroğlu, "Beşiktaş'ta öyle bir görüntü veren Josef gitti. Bir takım için çok lazım olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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