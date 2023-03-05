BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Sahada kavga etmeyen yok!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıda Ankaragücü diye bir takım yok. Beşiktaş diğer maçlara göre iyi pozisyonlara girdi. Ayrıca 10 topçu birden kavga ediyorlar. Sahada kavga etmeyen oyuncu yok. Böyle olunca da sahada fark meydana çıkıyor." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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