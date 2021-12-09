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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta hoca tercihi nasıl olacak? Usta yorumcu açıkladı!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa etti. Geçen sezon yaşadığı çifte kupalı şampiyonluktan sonra bu sezon beklentilerin altında kalan Yalçın, Süper Lig'de iyi gitmezken UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan puan alamadan elendi. A Spor yorumcusu Güven Taner, yeni gelecek teknik direktör profilini anlattı. Taner, "Beşiktaş'ta düşüşün iki sebebi var. Öz güven kaybı ve bu kaybı giderecek fizik güç yok. Bu iki sorunu çözecek karakterde bir hoca lazım. Bu isim belki de bu yıl için gelecek ve sezon sonunda koşullar uyduğu taktirde devam edilebilir. Benim düşüncem, bu yıl sonuna kadar sorunları çözecek bir teknik direktör ile anlaşılsın." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.12.2021
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Hoca tercihi nasıl olacak? Usta yorumcu açıkladı! Hoca tercihi nasıl olacak? Usta yorumcu açıkladı! 09.12.2021
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