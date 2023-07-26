BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ante Rebic transferinde sona doğru
Hücum bölgesindeki alternatiflerini artırmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Milan'dan Ante Rebic'le ilgileniyordu. Siyah-beyazlılar Hırvat yıldızın kiralanması konusunda İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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