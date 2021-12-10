10 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ | Temsilcilerimiz Avrupa'da ne kadar kazandı?
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele ettikleri Avrupa maçlarından belirli ölçüde gelir elde ettiler. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, hangi kulübün ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Özkök, "Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde performans geliri elde edemedi. Grup aşamasında olduğu için ve katsayı puanı iyi olduğu için 27,5 milyon Euro elde edecek. Satış ve pazarlama gelirleri ile bu kazanç değişebilir. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray 11 milyon 749 bin Euro kazandı. Satış ve pazarlamadan ise 3-5 milyon Euro civarı bir gelir elde edebilir. Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi grup mücadelelerinden 7 milyon 632 bin Euro'luk gelir elde etti. Satış ve pazarlamadan da 3-5 milyon Euro'luk gelir gelebilir." dedi. | Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe haberleri (BJK GS FB spor haberi)
10.12.2021
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