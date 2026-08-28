Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen: Hedefimiz en az 10 puan almak

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Bayer Leverkusen, Marsilya, Celtic, Union SG, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, kura çekimini A Spor'a değerlendirdi. Özen, "Çok zor rakipler var. Yarı bir Şampiyonlar Ligi kurası diyebiliriz. İlk hedefimiz buradan en az 10 puan alarak yolumuza devam etmek. Umarım antrenör ekibimiz ve oyuncularım bu gücü ortaya koyarlar." ifadelerini kullandı.