Beşiktaş Dortmund maçı sonrası Savaş Çorlu: Atiba böyle oynarsa Süper Lig'de zor forma giyer

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Savaş Çorlu çarpıcı ifadelerde bulundu. Çorlu, "Ghezzal bekleneni veremedi, bekler çok çalışmadı. Atiba bu performansıyla ligde de zor forma giyer. Ersin adeta kalesinde devleşti." ifadelerinde bulundu. (BJK spor haberleri)

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