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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar, Cenk Tosun ve Ghezzal sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, bu maçta sakatlandı ve ameliyat oldu. 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen milli yıldızı hastanede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ziyaret etti. Çebi Cenk'in durumundan Ghezzal'ın bonservisine, şampiyonluk yarışından Aboubakar'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
13.04.2021
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Başkan Çebi, deneyimli oyuncunun çok üzgün olduğunu belirterek, "Cenk Tosun çok üzgün. Henüz toparlanabilmiş değil. Sadece konu dizindeki ameliyatı değil, aynı zamanda psikolojik olarak da kendisini çok moralsiz hissediyor. Moral vermeye çalıştık, toparlayacak en kısa zamanda. Futbol bu, futbolun fıtratında bunlar var. Olmasa çok iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler daha çabuk tedavi ederler ayaklarını bacaklarını. İnşallah öyle olacağını umuyorum, kendisine de söyledim. Öncelikle doktorumuza ve gösterdikleri ihtimamma çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir ameliyat geçirmiş. Kiralık bile olsa o bizim çocuğumuz. O açıdan biz her türlü sıkıntı ve üzüntü çekiyoruz. Ve kendisine de ifade ettim: Bu kapı sonuna kadara kendisine istediği her an her dönemde sonuna kadar açıktır. Bu onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da içtenlikle söyledik camia olarak" dedi.

"ŞAMPİYON OLDUK DİYEMEYİZ"

Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorunydayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU ANDA SÖZLEŞMELER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Takıma büyük katkı sunan Rachid Ghezzal'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı yönündeki soruya ise Ahmet Nur Çebi, "Sadece Ghezzal değil. Diğer futbolcularımın da çok katkısı var. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var. Ghezzal'ın başarısı ortada ama bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğimiz var" karşılığını verdi.

Çebi, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aboubakar'ın durumu için ise "Bugün dünden daha iyi. İnşallah maça hazır hale gelir. Sonuçta futbolcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Acele etmemek lazım" dedi.

EMRE KOCADAĞ: MORAL VERMEYE ÇALIŞTIK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Cenk Tosun'un kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı, "Çok üzüldük, kendisi de çok üzgün ama moral ve motavisyon vermeye çalıştık. İnşallah kısa sürede aramıza dönecek. Hem milli takım için hem Beşiktaş için hem kulübü Everton için önemli bir oyuncu. Dua ediyoruz, inşallah iyi bir şekilde sahalara döner" diye konuştu.

TEKİN KEREM ÜLKÜ: ESKİSİNDEN DAHA İYİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ise şunları kaydetti:

"Gayet başarılı bir operasyon geçti. Operasyon sonrasında da herhangi bir komplikasyon ve sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda Cenk'in sağlık durumu gayet iyi. Biz bu tip yaralanmalarda yaralanma şiddeti ve yaralanmanın durumuna göre sürenin nispeten uzun olabileceğini tahmin edebiliyoruz ama neticede Cenk çok kuvvetli bir oyuncu. Hem yaşı hem enerjisi hem mental yapısı itibarıyla eskisinden daha iyi döneceğini düşünüyorum. Umarım en kısa sürede tekrar sahalarda görürüz, özlediğimiz golleriyle birlikte izleme şansımız olur."

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