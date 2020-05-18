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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kaybedecek 1 saatimiz bile yok

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecine giren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor.
18.05.2020
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