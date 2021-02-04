Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Dorukhan Toköz'le sözleşme uzatılacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor Müdürü Cüneyt Şen'e özel röportaj verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına dair başkan Çebi, "Dorukhan'ın önünde bizim verdiğimiz teklif duruyor, isterse imza atar. Zorla güzellik olmaz" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi ayrıca Fenerbahçe ile adı geçen oyuncuları için, "Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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