Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor ekranlarından teknik direktörlük ve Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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