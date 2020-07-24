Beşiktaş Anas Tahiri için teklif yaptı

Beşiktaş, Hollanda Ligi takımlarından RKC Waalwijk'te forma giyen Anas Tahiri için teklif yaptı. Oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Waalwijk ile pazarlıklarını sürdürüyor.

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