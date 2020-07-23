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Beşiktaş Anas Tahiri için teklif yaptı

Beşiktaş, Anas Tahiri için teklifini iletti. 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Kartal, Hollanda ekibi Waalwijk ile pazarlık masasına oturdu. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor editörü Koray Baloğlu aktardı. Baloğlu, "Beşiktaş 500 bin Euro gibi bir bedelle bitirmek istiyor" dedi.
23.07.2020
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