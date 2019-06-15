15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Adriano'ya veda etti - Video

Beşiktaş, kontratı sona eren brezilyalı sol bek Adriano'yu ile yollarını ayırdı.​ Beşiktaş Adriano'ya veda etti...
15.06.2019

Sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu 1. 5 milyon euroluk teklifi reddetti ve siyah beyazlı kulüple ilişkilerini kesti.

Bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi karşılaşmada forma giyen Adriano, 2 asist yaparken 4 de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta transfer zirvesi Beşiktaş'ta transfer zirvesi 15.06.2019
Beşiktaş Adriano'ya veda etti Beşiktaş Adriano'ya veda etti 15.06.2019
Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti 15.06.2019
Fikret Orman coştukça coştu! Fikret Orman coştukça coştu! 15.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi 15.06.2019
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 14.06.2019
Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı 13.06.2019
Abdullah Avcı'nın iki hedefi Abdullah Avcı'nın iki hedefi 13.06.2019
Beşiktaş transfer stratejisini belirledi Beşiktaş transfer stratejisini belirledi 13.06.2019
Beşiktaş için Mlapa iddiası Beşiktaş için Mlapa iddiası 13.06.2019
Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı 13.06.2019
Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret 13.06.2019
Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! 12.06.2019
Beşiktaş'ta kaleci arayışı Beşiktaş'ta kaleci arayışı 11.06.2019
Beşiktaş'tan sağ bek harekatı Beşiktaş'tan sağ bek harekatı 11.06.2019
Beşiktaş'ta Avcı dönemi resmen başladı Beşiktaş'ta Avcı dönemi resmen başladı 11.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!
Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü
Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!
Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!
Kolarov Fenerbahçe'de! İşte o görüntüler
Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör