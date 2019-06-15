Beşiktaş Adriano'ya veda etti - Video

Beşiktaş, kontratı sona eren brezilyalı sol bek Adriano'yu ile yollarını ayırdı.​ Beşiktaş Adriano'ya veda etti...

Sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu 1. 5 milyon euroluk teklifi reddetti ve siyah beyazlı kulüple ilişkilerini kesti.

Bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi karşılaşmada forma giyen Adriano, 2 asist yaparken 4 de sarı kart gördü.