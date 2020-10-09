Beşiktaş 4 futbolcuyu TFF'ye bildirmedi

18 yabancı sayısını 14'e çekmeye çalışan Beşiktaş; Jeremain Lens, Isimat Mirin, Douglas ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu. Boyd konusunda ise Sergen Yalçın ile yönetim arasında fikir ayrılığı olduğu ortaya çıktı.

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