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Beşiktaş 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı!

Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. İşte ilk antrenmandan görüntüler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
05.07.2021
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