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Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Arkadaşımızı yumrukladılar

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etti. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" dedi.
03.01.2021
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