Beşikaş'ın yeni transferi Rafa Silva İstanbul'da! İşte o görüntüler
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız Rafa Silva ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu İstanbul'a geldi. İşte o anlar... | Beşiktaş haberleri
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