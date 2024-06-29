Cenk Tosun Beşiktaş'ta kalacak mı? Mete Vardar resmen açıkladı!
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vardar, siyah beyazlılardaki geleceği merak konusu olan Cenk Tosun ile ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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