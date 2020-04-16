Batuhan Karadeniz'den Beşiktaş itirafı!

Tuzlaspor'un tecrübeli futbolcusu Batuhan Karadeniz, A Spor'da Son Sayfa programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Transfer dönemlerinde birçok kulüpten teklif aldığını belirten Karadeniz Beşiktaş ile ilgili ise, "Beşiktaş'a 2. kez gittiğimde iyi bir performans göstermiştim. Sergen Yalçın'ın da Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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