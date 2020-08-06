Badou Ndiaye Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giyen Badou Ndiaye'nin transferinde mutlu sona yakın. Siyah-beyazlıların Ndiaye ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Senegalli futbolcunun teklifi kabul ettiği öğrenildi.

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