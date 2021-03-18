Atiba Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! "Hedefimiz şampiyon olmak"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların deneyimli ismi Atiba Hutchinson basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Şu an iyi durumdayım, aklımda futbola devam etmek var" diyen Kanadalı oyuncu, "Hedefimiz Fenerbahçe karşısında 3 puan almak ve şampiyon olmak" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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