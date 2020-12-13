13 Aralık 2020, Pazar

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Alanyaspor-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler!

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde lider Alanyaspor son haftalardaki kayıplarına 'dur' demek isterken, aldığı puanlarla yükselişe geçen Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Yasin Anzerli, yaşanan son gelişmeleri aktardı.
13.12.2020
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