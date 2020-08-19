Ahmet Nur Çebi: Mensah yalan söyleyecek bir çocuk değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in Mensah transferiyle ilgili sözlerine cevap veren Çebi, "Mensah yalan söyleyecek bir çocuk değil." dedi.

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