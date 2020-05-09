09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Adem Ljajic zorluk çıkarmayacak

Beşiktaş yönetimi, corona virüsünün etkileriyle artan ekonomik sorunlarla baş etmek için yol haritası hazırlamıştı. Bu doğrultuda yönetimin indirim beklediği isimlerden biri de 2.2 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic. Fanatik'e konuşan Sırp futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, Ljajic'in ödemeler konusunda zorluk çıkarmayacağını söyledi.
09.05.2020
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