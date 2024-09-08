Aboubakar, Hatayspor'la anlaştı!
Son dakika spor haberi: Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala son takviyelerle kadrosunu şekillendiren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Sezon başından beri Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un forma şansı vermediği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'la anlaşma sağladı.
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