31 Mayıs 2019, Cuma
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Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı
Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Başkan Fikret Orman ile görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen teknik direktör Abdullah Avcı, tesislerden ayrıldı.
31.05.2019
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