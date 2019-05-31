Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı

Beşiktaş ile anlaşmaya varan ve Başkan Fikret Orman ile görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen teknik direktör Abdullah Avcı, tesislerden ayrıldı.