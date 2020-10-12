12 Ekim 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu LA Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

NBA'de şampiyon resmen belli oldu. Final serisinde Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek seride durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu da, bu şampiyonluk ve 4. kez MVP olan LeBron James hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, "Kobe Bryant'ın ve kızının hayatını kaybetmesi, Lakers adına manevi olarak bazı öncelikleri ön plana koymuştur" ifadelerini kullandı.
12.10.2020
ABONE OL

DİĞER
Türkoğlu Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi Türkoğlu Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi 12.10.2020
Eski NBA yıldızına yardım eli Eski NBA yıldızına yardım eli 29.09.2020
Fethiye Belediyespor ING Basketbol Süper Ligi'nde "Fethiye Belediyespor ING Basketbol Süper Ligi'nde" 18.09.2020
NBA'de boykot sona eriyor NBA'de boykot sona eriyor 28.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok Ergin Ataman: Arda Turan ile bir ortaklığımız yok 14.07.2020
Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi 15.06.2020
Alper Yılmaz: İnsan sağlığı bütün başarılardan önemli Alper Yılmaz: İnsan sağlığı bütün başarılardan önemli 25.05.2020
Orhun Ene: İptal kararlarını doğru buluyorum Orhun Ene: İptal kararlarını doğru buluyorum 25.05.2020
Hidayet Türkoğlu: Mantıklı ve doğru olan buydu Hidayet Türkoğlu: Mantıklı ve doğru olan buydu 25.05.2020
EuroLeague ve EuroCup iptal edildi! EuroLeague ve EuroCup iptal edildi! 25.05.2020
Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı 11.05.2020
Basketbolda ligler sonlandırıldı! Basketbolda ligler sonlandırıldı! 11.05.2020
Selçuk Ernak: Liglerin başlaması pek mümkün değil Selçuk Ernak: Liglerin başlaması pek mümkün değil 03.05.2020
Adrien Moerman: Türkiye Fransa'dan daha güvenli Adrien Moerman: Türkiye Fransa'dan daha güvenli 01.05.2020
Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video 23.04.2020
Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı 21.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim neşteri vuruyor! Galatasaray'da 6 ayrılık birden
Lazio'dan flaş Vedat Muriqi itirafı! "Corona virüsü pandemisi olmasaydı..."
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...
Cyle Larin'e flaş teklif! İşte o takım
Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! "Farklı seviyelere..."
Marcao gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör