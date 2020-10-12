Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu LA Lakers'ın şampiyonluğunu değerlendirdi

NBA'de şampiyon resmen belli oldu. Final serisinde Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek seride durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu da, bu şampiyonluk ve 4. kez MVP olan LeBron James hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, "Kobe Bryant'ın ve kızının hayatını kaybetmesi, Lakers adına manevi olarak bazı öncelikleri ön plana koymuştur" ifadelerini kullandı.

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