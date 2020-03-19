19 Mart 2020, Perşembe
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile biraraya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıklamıştı. 13.30'da başlayan 'Sporda Koronavirüs Zirvesi' sona erdi. Zirve sonrası, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.
19.03.2020
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