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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile biraraya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceklerini açıklamıştı. 13.30'da başlayan 'Sporda Koronavirüs Zirvesi' sona erdi. Zirve sonrası, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.
19.03.2020
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