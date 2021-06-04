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Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman A Spor'a konuştu! "Hikaye mutlu sonla bitti"

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ataman, "Bu aynı zamanda bir şampiyonluk değil, bir hikayenin mutlu sonla bitmesiydi. Geçen sezon pandemiden dolayı şampiyon olamamıştık. Bu yıl 41. maç sonunda kupaya ulaştık" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
04.06.2021
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