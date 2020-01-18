18 Ocak 2020, Cumartesi

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Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da!

ING Basketbol Süper Ligi’nin starları A Spor'da sahne alıyor... Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.
18.01.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da sahne alıyor..

Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…

ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.

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