Merakla beklenen basketbol şöleni A Spor’da!

ING Basketbol Süper Ligi’nin starları A Spor'da sahne alıyor... Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak. ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.

ING Basketbol Süper Ligi'nin starları A Spor'da sahne alıyor..

Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı…

ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbol severlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.