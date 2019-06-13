13 Haziran 2019, Perşembe
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Ergin Ataman: "Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazandık"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Ülker Sports Arena'da konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 57-74 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve saha avantajını yeniden ele geçirdi. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
13.06.2019
Ergin Ataman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Müthiş bir savunma yaptık. Hücumda da akıllı oynayarak, topu çevirerek doğru atışları bulduk ve çok iyi oynadık ama seri henüz 2-1'e geldi. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İki takım da içeride ve dışarıda maç kazanabilir. İki gün sonra bir maç daha var, şimdi ona hazırlanacağız. Oyuncularımı kutluyorum."
Ataman, serinin 2. ve 3. maçlarında sahaya kulaklıkla çıkmasıyla ilgili sorulan soruya "Bugün buraya konsantre olmuş bir şekilde ve kendi tedbirlerimizi alarak sahaya çıktık. Çok da iyi oynadık. Hiçbir şekilde ne seyirciyle ne de atmosferle ilgilenmedik. Sadece kendi oyunumuzla ilgilendik ve maçı kazandık." cevabını verdi.
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