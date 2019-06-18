18 Haziran 2019, Salı

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Anadolu Efes seride 3-2 öne geçti

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ​Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 öne geçti.
18.06.2019

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