Bryant Dunston: "Mutluyuz ama yeterli değil"

Anadolu​ Efes'in yıldız oyuncuları Dunston, Larkin ve Doğuş Balbay, Euroleague'de finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Vesely ise mağlubiyeti hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.