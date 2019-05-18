18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Bryant Dunston: "Mutluyuz ama yeterli değil"
Anadolu Efes'in yıldız oyuncuları Dunston, Larkin ve Doğuş Balbay, Euroleague'de finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Vesely ise mağlubiyeti hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.
18.05.2019
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