18 Mayıs 2019, Cumartesi

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Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde

Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
18.05.2019

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