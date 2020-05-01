Adrien Moerman: Türkiye Fransa'dan daha güvenli
Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü ve Türkiye, Fransa'dan daha büyük bir ülke.Türkiye daha güvenli. Aralık ayında bir bebeğim oldu ve ailem için bu riski almak istemem. Uçağa binmek, Fransa'da coronaya yakalanıp aileme, anneme babama veya arkadaşlarıma bulaştırmak istemiyorum. Türkiye'de kaldık çünkü burada çok fazla vaka yok. Ayrıca karantina süreleri nedeniyle liglerin durumu belli olana kadar da burada kalmak daha mantıklı.
AİLECEK TÜRKİYE'YE AŞIĞIZ
Türkiye benim ikinci evim, ikinci ülkem gibi. Eşim ve kızlarımla beraber burada olduğumuz için çok mutluyuz. Küçük bir yer olan Bandırma'dan İstanbul'a geldim. Türkiye'ye gerçekten aşığız. İnsanlar harika. Ailem için her şey güzel. Eğer ailem için hey şey iyiyse benim için de iyidir.
KESİNTİ NORMAL
Neredeyse 2 aylık maaşımız kesildi. Kulüpleri anlıyorum. Gelirleri yok. Ama bunu ağustos, eylül gibi pandemi bittikten sonra konuşmalıyız. Şu anda ELPA (Avrupa Ligi Oyuncular Birliği) ve kulüpler maaş kesintisi konusunda bir anlaşmaya vardı. Bunun için kulübe ve hiç kimseye kızamam, durumu anlıyorum. Maaş kesintisi normal.
İKİ GRUP HALİNDE ÇALIŞIYORUZ
Zor zamanlardan geçiyoruz. Efes tesisleri açtı. Her gün saat 11.30-14.00 arası antrenmana gidiyorum. 2 grup halinde çalışıyoruz. Vücudumu hazır tutmalıyım. Zamanımı eşim ve 2 kızımla geçiriyorum. Sürekli ellerimi yıkıyorum. Dezenfektanlar var, onları sürekli kullanıyorum.
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