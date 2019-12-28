Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Konuyla ilgili ayrıntıları A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.