28 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Konuyla ilgili ayrıntıları A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
28.12.2019

Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber 28.12.2019
Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj 24.12.2019
Yusuf Yazıcı sezonu kapattı Yusuf Yazıcı sezonu kapattı 23.12.2019
Levent Tüzemen:Her maç aynı kadro aynı ciddiyet Levent Tüzemen:Her maç aynı kadro aynı ciddiyet 13.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ibrahimovic'in heykelini ateşe verdiler! Ibrahimovic'in heykelini ateşe verdiler! 28.11.2019
St. Pauli kulübünden skandal karar! St. Pauli kulübünden skandal karar! 21.11.2019
Moruinho ilk idmanına çıktı Moruinho ilk idmanına çıktı 21.11.2019
Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu 08.11.2019
Transferin şampiyonları sınıfta kaldı Transferin şampiyonları sınıfta kaldı 11.10.2019
Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü 09.10.2019
Michel Bastos futbolu bıraktı Michel Bastos futbolu bıraktı 09.10.2019
Başakşehir 3 puanın peşinde Başakşehir 3 puanın peşinde 02.10.2019
Liverpool taraftarlarından Boğaz turu Liverpool taraftarlarından Boğaz turu 14.08.2019
Liverpool'a otel içinde coşkulu karşılama Liverpool'a otel içinde coşkulu karşılama 14.08.2019
Salah'tan Türkçe mesaj Salah'tan Türkçe mesaj 14.08.2019
Lampard: Kupayı kazanacağımıza inanıyorum Lampard: "Kupayı kazanacağımıza inanıyorum" 14.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sürpriz görüşme! Fatih Terim ve Arda Turan...
Steven Nzonzi'den flaş karar! Resmen imzalıyor...
Miroslav Stoch Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Süper Lig’i sallayacak golcü! Bu transfer olay olur...
Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor 11'i
Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi! Ersun Yanal ısrarla istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör