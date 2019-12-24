24 Aralık 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya Amatör Futbol Ligi (Bezirksliga) takımlarından Türkspor Dortmund için hazırladığı özel bir videoyla takıma başarı diledi.
24.12.2019

Klopp, Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Türkspor Dortmund'un, başarılı bir sezon geçirdiği ligde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.

"Liverpool'dan Dortmund'a merhaba" sözleriyle yolladığı mesajda Klopp, bir dönem Galatasaray'ın kadrosunda da yer alan ancak transfer tescili zamanında yapılamadığı için forma giyemeyen Grosskreutz'a övgüde bulunarak, "Kevin benim çok amaçlı silahımdı ve her pozisyonda oynardı. Şampiyonluk yolunda kendisine ve Türkspor Dortmund'a başarılar diliyorum" şeklinde kouştu.

Esprili tarzıyla bilinen Klopp, sözlerini "Eğer yazın şampiyon olursanız beni kutlamalara çağırmayın, vaktim yok" diyerek bitirdi.

Türkspor Dortmund, 17 maçta topladığı 42 puanla Bezirksliga'da lider durumda bulunuyor.

Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj 24.12.2019
Yusuf Yazıcı sezonu kapattı Yusuf Yazıcı sezonu kapattı 23.12.2019
Levent Tüzemen:Her maç aynı kadro aynı ciddiyet Levent Tüzemen:Her maç aynı kadro aynı ciddiyet 13.12.2019
Ibrahimovic'in heykelini ateşe verdiler! Ibrahimovic'in heykelini ateşe verdiler! 28.11.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
St. Pauli kulübünden skandal karar! St. Pauli kulübünden skandal karar! 21.11.2019
Moruinho ilk idmanına çıktı Moruinho ilk idmanına çıktı 21.11.2019
Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu 08.11.2019
Transferin şampiyonları sınıfta kaldı Transferin şampiyonları sınıfta kaldı 11.10.2019
Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü 09.10.2019
Michel Bastos futbolu bıraktı Michel Bastos futbolu bıraktı 09.10.2019
Başakşehir 3 puanın peşinde Başakşehir 3 puanın peşinde 02.10.2019
Liverpool taraftarlarından Boğaz turu Liverpool taraftarlarından Boğaz turu 14.08.2019
Liverpool'a otel içinde coşkulu karşılama Liverpool'a otel içinde coşkulu karşılama 14.08.2019
Salah'tan Türkçe mesaj Salah'tan Türkçe mesaj 14.08.2019
Lampard: Kupayı kazanacağımıza inanıyorum Lampard: "Kupayı kazanacağımıza inanıyorum" 14.08.2019
Jürgen Klopp: İstanbul, Liverpool için çok önemli Jürgen Klopp: İstanbul, Liverpool için çok önemli 13.08.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'ten tarihe geçen istatistik! Alex de Souza...
Maç sonu olay sözler! "Sörloth Muriç'ten bayağı iyi"
İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'da Falcao'ya sürpriz talip
Galatasaray'a transferde 1 iyi 1 kötü haber!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...
Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör